Betoging voor overleden Ibrahima (23) ontspoort volledig: “Meer dan 100 arrestaties”, relschoppers bekogelen politiekantoor met molotovcocktails

Meer dan 400 mensen hebben vandaag betoogd bij het Noordstation in Brussel om duidelijkheid te vragen over de dood van Ibrahima Barrie. De 23-jarige jongeman overleed zaterdagavond nadat hij door de politie was opgepakt. De optocht verliep aanvankelijk vreedzaam, maar omstreeks 16 uur sloeg de sfeer om. Betogers gooiden met stenen en stichtten brand. De oproerpolitie kwam massaal ter plaatse en zette het waterkanon in. Een jongen van 17 jaar raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens getuigen werd hij door de politie geslagen met een wapenstok. Ook twee agenten liepen verwondingen op. “Meer dan 100 mensen zijn gearresteerd”, laat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) weten via Twitter.

Aanleiding voor de oproer in de buurt van het Noordstation is het overlijden van Ibrahima Barrie (23). De jongeman werd zaterdagavond rond 19 uur opgepakt aan Brussel-Noord na een controle van de politie. Een groep jongeren had zich bij het station verzameld, en leefde zo de coronamaatregelen niet na, meldt het parket.

Ibrahima zou de vlucht hebben genomen, maar na een achtervolging opgepakt zijn door de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Hij werd naar het politiecommissariaat in de Brabantstraat overgebracht, waar hij naar verluidt in elkaar zakte. De politie zou een ziekenwagen opgeroepen hebben die de jongeman naar het ziekenhuis vervoerde. Daar zou de twintiger diezelfde avond omstreeks 20.22 uur zijn gestorven.

De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nog erg onduidelijk, wat bij velen vragen oproept. Meer dan 400 manifestanten verzamelden deze namiddag aan het Noordstation om opheldering te vragen.

Lees verder onder de video. Advocaat: “Ibrahima leefde nog als hij niet zwart was”

In principe zijn protestacties met zoveel mensen verboden omwille van de coronamaatregelen. Zowat 100 mensen werden voor aanvang van de demonstratie dan ook tegengehouden door de politie. Ongeveer 400 demonstranten konden wel samenkomen aan het politiebureau in de Brabantstraat.

De betoging verliep lange tijd vreedzaam met toespraken van onder meer familieleden van Ibrahima. Die hadden opgeroepen om de manifestatie rustig te laten verlopen, maar omstreeks 16 uur, aan het einde van de betoging, sloeg de sfeer toch om.

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Er werd met stenen en knalvuurwerkjes richting de politie gegooid en de demonstranten schreeuwden “politie, moordenaars”. In het tumult sneuvelde een raam van een politieauto. Her en der werden brandjes gesticht.

Opmerkelijk: de auto van koning Filip, te herkennen aan de ‘1' op de nummerplaat, dook ook plotseling op tussen de menigte. Agenten kwamen daarop in actie, waardoor de wagen met daarin de vorst veilig kon wegkomen. Media meldden dat de auto werd bekogeld met stenen, maar dat is nog niet bevestigd. Volgens het persagentschap EPA was het voertuig onderweg van koning Filips werkplek in Brussel naar het Kasteel van Laken.

Volledig scherm Vlak bij de rellen aan het Noordstation dook ineens de auto van koning Filip op. © EPA

Volledig scherm © EPA

Meerdere relschoppers verplaatsten zich vervolgens tijdens een kat-en-muisspel met de politie naar het Liedtsplein in Schaarbeek. Ze vernielden er de ramen van een politiepost en stichtten brand in het kantoor. Een ploeg van VTM NIEUWS kon de ravage in het pand filmen. Door de coronacrisis was het politiebureau gesloten voor het publiek. Er waren wel twee medewerkers aanwezig. Zij raakten niet gewond, maar waren erg geschrokken.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe groot de chaos aan het politiekantoor was. Relschoppers schreeuwen luid en rennen door elkaar, terwijl even verderop verschillende vuurhaarden branden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een jongen van 17 jaar raakte gewond bij de oproer op het Liedtsplein. Volgens getuigen werd de tiener door de politie in de nek geslagen met een wapenstok. Hij kreeg ter plaatse verzorging en werd bij bewustzijn naar het ziekenhuis overgebracht. Er zijn tijdens de rellen ook twee agenten gewond geraakt. Ook zij zijn door de hulpdiensten verzorgd. Onze fotograaf ter plaatse zag dat relschoppers een agent achtervolgden en vastgrepen in de Kwatrechtstraat. Andere politiemensen kwamen de mankende agent te hulp.

In de omgeving van het Noordstation is de sfeer nog steeds gespannen. De politie heeft “meer dan 100 mensen gearresteerd”, meldt justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op Twitter. “Onder geen enkel beding kunnen we aanvaarden wat er vandaag in Schaarbeek gebeurde”, klinkt het. “Onderzoeken zijn volop bezig. Relschoppers zullen niet vrijuit gaan”, aldus de minister.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het onderzoek naar het overlijden van Ibrahima Barrie (23) wordt ondertussen onderzocht door de Dienst Enquêtes van het Comité P. Ook het Vast Comité P heeft een onderzoek geopend, meer bepaald naar het verloop van de slechtnieuwsmelding aan de familie van het slachtoffer. Die werd namelijk pas uren na de feiten op de hoogte gebracht en zou daarbij tegenstrijdige verklaringen te horen hebben gekregen.

Volledig scherm Brandende combi’s in de Brabantstraat. © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Relschoppers stichten brand voor het politiecommissariaat aan het Liedtsplein. Ze sloegen ook de ruiten in. © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Marc Baert

Volledig scherm © Stéphanie Romans

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © SRB

Volledig scherm © BELGA