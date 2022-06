Betogers eisen dat België deelneemt aan kernwapentop

Het VN-verdrag voor het verbod op kernwapens trad op 22 januari 2021 in werking en maakt kernwapens illegaal onder het internationaal recht. De NAVO-bondgenoten en ook België hebben het verdrag niet ondertekend. Volgens Buitenlandse Zaken is het non-proliferatieverdrag, officieel het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens, het juiste instrument voor een kernwapenvrije wereld. Het verdrag voor het verbod op kernwapens zou volgens de NAVO-bondgenoten de internationale veiligheidsomgeving niet weerspiegelen.

Onder meer Pax Christi, Intal en Vrede vzw roepen de Belgische regering met hun actie op om toch deel te nemen aan de ‘Meeting of State Parties’ in Wenen van 21 tot 23 juni. Het zou volgens hen in lijn liggen met het federaal regeerakkoord, waarin België belooft zich in te zetten voor nucleaire ontwapening en non-proliferatie op mondiaal niveau. “Duitsland en Noorwegen hebben al aangegeven dat zij als waarnemende partij zullen aanwezig zijn op de Meeting of State Parties. Er is dus geen enkele goede reden voor de Belgische regering om haar belofte uit het regeerakkoord niet na te komen, en weg te blijven van de vergadering,” zeggen de vredesbewegingen.