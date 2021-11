Betoger vrijgelaten onder voorwaarden: “Mag zich niet meer in Brussel vertonen”

Fles

De andere man werd na de betoging voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste. Hij verscheen vanmorgen voor de raadkamer, die besliste om hem vrij te laten. “Onder strenge voorwaarden”, aldus zijn advocaat Kris De Maere. “Zo moet hij wegblijven uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en moet hij zich laten begeleiden door een justitieassistent.” Volgens zijn advocaat had hij tijdens de betoging met een fles gegooid. “Hij was met enkele familieleden en kennissen naar Brussel gekomen om er te betogen. Hij is in het tumult terechtgekomen en heeft zich laten opnaaien. Hij heeft een fles gegrepen die op de grond lag en daarmee gegooid. Hij werd ter plekke opgepakt door enkele politiemensen in burger. Het is een jammere zaak, want hij was op de goeie weg. In het verleden heeft hij problemen gehad in het uitgaansleven, maar nu ging het de goeie kant op.”