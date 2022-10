Bestuursleden Sint-Agatha-Berchem houden opruimactie

De Hunderenveldlaan in Sint-Agatha-Berchem wordt regelmatig bezocht door sluikstorters die er hun vuilnis achterlaten. De laan vormt op sommige plekken de grens tussen de Brusselse deelgemeente en Dilbeek, maar geen van beide gemeenten onderneemt volgens de cd&v genoeg actie. “Het gaat hier om een gekende problematiek. Er is weinig of geen sociale controle, talrijke vrachtwagens parkeren hier en sluikstorters hebben er vrij spel”, aldus Philippe Maquestiau, voorzitter van cd&v Sint-Agatha-Berchem.

Vorig jaar werd nochtans al geïnvesteerd in negen camera’s, maar dit blijkt niet voldoende te zijn. Op nog geen uur tijd hadden de bestuursleden al een berg zwerfvuil verzameld. Naast leden van de lokale afdeling was ook Senator Maud Vanwalleghem aanwezig. “Samen met cd&v Brussel hebben we vorig jaar ons plan “propere straten” gelanceerd. We zijn ervan overtuigd dat kleine ingrepen een wereld van verschil kunnen maken. Denk daarbij aan het opvoeren van controles en het inzetten van mobiele camera’s, een beter aanbod van recyparken en het regionaliseren van de netheidsbevoegdheid.”

Partijgenoot en Brussels parlementslid Bianca Debaets maakte eerder de opmerking dat Brussel de stad Wenen als voorbeeld zou moeten nemen. “De netheid wordt er beheerd in één centrale structuur en worden er ‘waste watchers’ ingezet om dat hele luik rond sensibilisering en repressie actief vorm te geven op het terrein”, vertelde ze. “Daardoor is er in de Oostenrijke hoofdstad ook veel meer respect voor netheidswerkers en een hogere mate van burgerzin. Het resultaat is dat er in Wenen nauwelijks hondenpoep op straat ligt of gevels ontsierd worden door graffititags.”

