Bestuurder motorongeval in Belliardtunnel overleden: “Tot dusver lijkt hij de enige betrokken partij”

RWDM krijgt serieuze rammeling van ADO Den Haag (5-0) en El Ouahdi valt op Wezet (1-2) gebles­seerd uit

Terwijl een veredelde B-ploeg van RWDM, met heel wat youngsters in de basis, eerder op de dag een oefenduel moeizaam had gewonnen tegen Wezet (1-2), leed de A-ploeg enkele uren later een smadelijke 5-0-nederlaag tegen ADO Den Haag, een ploeg uit de Nederlandse tweede klasse. Als er niet dringend die benodigde versterkingen bijkomen, dan doet RWDM er beter aan zich wat bescheidener op te stellen wat de titelambities betreft.

1 augustus