Bestuurder kritiek na klap tegen paal en geparkeerde wagen

Anderlecht Inbrekers stelen politiejas: “Mogelijk keerden ze een dag later terug”

17 februari De politie is op zoek naar inbrekers die vorige zomer toesloegen in de omgeving van het Peterbospark in Anderlecht. Bij de eerste inbraak is onder andere een politiejas gestolen. De politie houdt er rekening mee dat de daders een dag later zijn teruggekeerd.