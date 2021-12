Bestelwagen rijdt op sporen van Brusselse metro: “Bestuurder krijgt factuur nog gepresenteerd”

Sint-Pieters-Woluwe Benoeming van nieuwe schepen leidt tot communau­tair opstootje: “Te Nederlands­ta­lig”

Een stoelendans in het gemeentebestuur zorgt voor een communautair opstootje in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Gerda Postelmans (Ecolo/Groen) ligt in lijn om de volgende schepen van Cultuur te worden, maar volgens cdH-burgemeester Benoît Cerexhe is ze “te Nederlandstalig”.

