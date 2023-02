Beroepsbokser (23) weldra voor rechter: “Hij zal de ontvoering en moordpoging hardnekkig betwisten”

Nabil Messaoudi is een bekende naam in de boks- en sportwereld. In november 2021 veroverde hij nog de titel WBC Youth (U24) Silver bij de superweltergewichten, de klasse tussen 66,678 en 69,853 kilo, en in juni 2019 nam hij voor België deel aan de tweede editie van de Europese Spelen in Minsk. Daar werd hij in de achtste finales uitgeschakeld.

Begin juni kwam Messaoudi op een minder positieve manier in het nieuws. Toen werd een opsporingsbericht verspreid waaruit bleek dat hij en een andere man, Yassine B.S.L., gezocht werden voor een ontvoering en moordpoging.

‘Lesje leren’

Wat de man zou gedaan hebben, is nog steeds onduidelijk. De versies lopen uiteen. Aanleiding is alleszins iets wat gebeurde met de zus van B.S.L. De Brusselse vrouw beweert dat ze door een 28-jarige man werd afgeperst met intieme video’s. Yassine B.S.L. op zijn beurt verklaarde tegen de politie dat zijn zus beweerd had dat ze door die man was verkracht. Hierop zouden de twee samen met Nabil Messaoudi naar de man gegaan zijn om hem een lesje te leren.

Zieltogend achtergelaten

Wat vaststaat is dat Yassine B.S.L., diens zus en Nabil Messaoudi het slachtoffer op 31 mei zijn gaan opzoeken in het Brusselse en gedwongen hebben om in een donkergrijze Mercedes A-klasse, met Poolse nummerplaat, te stappen. Ze zouden hem vervolgens zwaar mishandeld hebben, waarbij onder meer slagen zouden zijn uitgedeeld met de kolf van een vuurwapen, en zieltogend hebben achtergelaten in Vilvoorde.

Een dag later, op 1 juni, kon Yassine B.S.L.’s zus al ingerekend worden en onder aanhoudingsbevel worden geplaatst. Voor haar broer werd nog diezelfde dag een opsporingsbericht verspreid, maar korte tijd nadien bood B.S.L. zich zelf aan bij de politie. Hij werd op 3 juni door de onderzoeksrechter aangehouden.

Eerder deze week verwees de raadkamer het drietal door naar de correctionele rechtbank. Een datum voor hun proces is er nog niet. Volgens zijn advocate zal Nabil Messaoudi in ieder geval de kwalificaties ontvoering en moordpoging hardnekkig betwisten.

