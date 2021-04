Beperkte groep Brusselaars kan via omweg ‘vaccinshoppen’: “Enkel kleine groep 56-plussers”

Brussels GewestVrijdagochtend stond in een bericht van De Standaard dat Brusselaars via een trucje zelf konden kiezen voor welk vaccin ze zich registreren. Dat blijkt niet te kloppen. Wel is het zo dat een beperkte groep Brusselse 56-plussers met wat meeval kan achterhalen voor welk vaccin ze zich via een callcenter aanmelden.

In tegenstelling tot in Vlaanderen kunnen Brusselaars via een online reservatietool zelf kiezen in welk vaccinatiecentrum en op welk tijdstip ze hun prik krijgen. De Standaard schreef vrijdag dat bij de prikmomenten in het systeem telkens de eerste letter van het vaccin staat dat wordt toegediend, wat toelaat om met wat heen- en weergeklik te kiezen welk vaccin je uiteindelijk krijgt.

“Dat klopt niet helemaal”, reageert Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. “Wie wordt uitgenodigd voor de vaccinatie, wordt toegewezen aan een bepaald vaccin. Zodra er dus een type vaccin aan je is toegewezen, zie je wél de a’tjes of p’tjes (voor AstraZeneca of Pfizer, red.). Maar zelf kiezen kan dus niet.”

Volledig scherm Vaccinatiecentrum op de Heizel. © Marc Baert

Brussel heeft wel beslist om 56-plussers die nog geen uitnodiging hadden gekregen omdat het uitnodigingensysteem te traag verliep zelf de kans te geven om een afspraak vast te leggen.

“Niet al onze centra zaten vol, maar we wilden natuurlijk zoveel mogelijk Brusselaars vaccineren. Mensen die dus in aanmerking kwamen voor een vaccin maar nog niet uitgenodigd waren, konden bellen naar ons callcenter. Maar die mensen krijgen niet een bepaald type vaccin toegewezen. Wie dan online de nodige info weet te verzamelen, kan achterhalen op welk moment er in welk centrum met welk vaccin gewerkt wordt en zijn keuze daarop baseren.” Neven benadrukt dat het om een heel kleine groep Brusselaars gaat.

“Vaccinshopping is en blijft onmogelijk, we hebben drie vaccins die medisch-wetenschappelijk als goede vaccins worden aanzien”, verklaarde Dirk Ramaekers (KU Leuven), de voorzitter van de taskforce vaccinaties, nog in maart. Toen doken de eerste perikelen rond het AstraZeneca-vaccin op. Vanaf maandag neemt Brussel afscheid van het federale reservatiesysteem Doclr en start het met het eigen Bruvax.

“56-plussers zullen ook na maandag nog steeds naar het callcenter kunnen bellen, maar ook via Bruvax een afspraak maken.” Met de komst van die nieuwe, meer eenvoudige algemene inschrijvingstool volgende week hoopt Brussel een deel van de vaccinatiebres op Vlaanderen te dichten.