Benzineprijzen gaan door het dak: waar vind je de goedkoopste tankstations van Brussel en de Rand?

Schaarbeek Racisti­sche moord van 20 jaar geleden herdacht in Schaarbeek

In de Brusselse gemeente Schaarbeek is zaterdag tijdens een mars de racistische moord op Habiba en Ahmed herdacht. Het Marokkaanse echtpaar werd twintig jaar geleden, op 7 mei 2002 doodgeschoten in hun appartement.

8 mei