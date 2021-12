Benoeming van nieuwe schepen leidt tot communautair opstootje: “Te Nederlandstalig”

Dilbeek/Ganshoren Na onbetaalde Franstali­ge parkeerboe­te van 58 euro krijgt Jan (63) deurwaar­der over de vloer: “Waarom krijg ik een boete uit Frankrijk dan wél in het Nederlands?”

Jan Biebaut (63) woont in Dilbeek, maar moest zo’n twee jaar geleden voor zijn werk in Ganshoren (Brussel) zijn. Daar parkeerde hij zich even voor een garagepoort waarna hij -terecht- een boete ontving van 58 euro. Dat blijkt hem nu twee jaar later duur komen te staan. Meerdere deurwaarders, aanmaningen en gesprekken later dreigde hij deze week zijn hele inboedel te verliezen. De boete werd namelijk in het Frans verstuurd en uit principe weigerde Jan die te betalen. “Dat terwijl ik op élke brief eentje terugstuurde met de vriendelijke vraag om diezelfde in het Nederlands te bezorgen”, vertelt hij ons zijn verhaal. Komt deze maandenlange taalstrijd tot een einde?

