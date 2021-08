Bende gebruikt deelauto’s om overvallen te plegen: 4 verdachten opgepakt

Anderlecht Bendes schakelen straatver­lich­ting uit om vrij spel te hebben in Anderlecht

16:40 De afgelopen week werd het Raadsplein in Anderlecht meermaals in het donker gehuld doordat stads- of drugsbendes de elektriciteitskasten hadden gemanipuleerd. De politie van politiezone Brussel Zuid, bestaande uit de gemeentes Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst zal daarom de komende nachten extra patrouilleren in de buurt.