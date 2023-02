Belgische staat veroordeeld in nasleep zaak-Mawda: “Politiemensen moeten opleiding krijgen over gebruik van geweld”

De rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de Belgische staat veroordeeld in een zaak die werd aangespannen door de Belgische tak van de vereniging Defence for Children (DCI) wegens fouten gemaakt in de zaak-Mawda.

Volgens het vonnis wordt de staat verplicht om politiemensen op te leiden “over de voorwaarden voor het gebruik van geweld en over het voor alles rekening houden met het belang van het kind, bij aanwezigheid van minderjarige migranten”.De staat werd ook veroordeeld tot het betalen van een symbolische euro. De rechtbank volgde een deel van de argumenten van de Belgische tak van Defence for Children, die van oordeel was dat de staat verschillende ernstige fouten heeft gemaakt in de zaak-Mawda.

Oversteek

De tweejarige Mawda kwam om het leven in de nacht van 16 op 17 mei 2018 nadat een politieagent tijdens een achtervolging had gevuurd op het busje waarin zij zat. Met het busje, dat werd bestuurd door een mensensmokkelaar, probeerden Mawda’s ouders samen met hun twee kinderen en enkele andere migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De vereniging bracht onder meer aan het licht dat er nog vijf andere kinderen in het busje zaten. Zij werden gearresteerd en vastgehouden, alvorens te worden vrijgelaten zonder psychologische of sociale begeleiding, klaagde de vereniging aan. Meer algemeen pleitte de Belgische DCI-tak dat de basisopleiding van een agent een hoofdstuk moet bevatten over de rechten van kinderen. De rechter volgde de vereniging daarin.

Respect voor rechten van het kind

In het vonnis wordt de Belgische staat veroordeeld om “zowel in de initiële opleiding als in de vervolgopleidingen een opleiding te integreren over de voorwaarden voor het gebruik van geweld en over het voor alles rekening houden met het belang van het kind, bij aanwezigheid van minderjarige migranten”. De rechtbank stelt in dat verband vast dat “het uitdenken van controleoperaties waarin het hoger belang van het kind niet in rekening wordt gebracht, terwijl de politiediensten niet echt opgeleid zijn inzake het intercepteren van minderjarige migranten met respect voor de fundamentele rechten van het kind, niet beschouwd kan worden als voorzichtig en zorgvuldig gedrag vanwege de Belgische staat”.

Geen onmenselijke en mensonterende behandeling

Niet alle argumenten van de Belgische DCI-afdeling werden door de rechtbank gevolgd. Zo ging die niet in op de beweerde onmenselijke en mensonterende behandeling van de ouders en de broer van Mawda door de politie. De rechtbank verwierp ook de argumenten dat de politieoperatie van mei 2018 zou getuigen van een structurele schending van de fundamentele rechten van migrantenkinderen, of van tekortkomingen van de staat die in rechtstreeks verband staan met de dood van Mawda. De Belgische tak van de vereniging Defence for Children had tijdens de behandeling van de zaak een schadevergoeding geëist van 10.000 euro.