Belgische primeur: kunststofslagader ter behandeling van aneurysma bij oudere patiënten

JetteOp de dienst Vaatheelkunde van het Centrum Hart- en Vaatziekten van het UZ Brussel is afgelopen week voor het eerst in ons land een endoprothese met twee zijtakken (een slagader van kunststof) geplaatst bij een oudere patiënt als behandeling van een aneurysma van de aortaboog (een sterke verwijding van de slagader in de borstkas dichtbij het hart waar onder meer de bloedvaten naar de hersenen vertrekken). Dat heeft het UZ Brussel gemeld. Tot nog toe werd deze behandeling enkel uitgevoerd via een openborstkasoperatie bij jonge en fitte patiënten.