‘Belgische Madoff’ licht tientallen mensen op met valse beleggingen: “Minstens 10 miljoen euro in eigen zak gestoken”

Stéphane Bleus loog zich bij wijze van spreken rijk. Naar eigen zeggen groeide hij op in strenge katholieke instellingen en wist zich nadien in te werken bij verschillende rijke conservatieve families in ons land. Hij loog over zijn herkomst en liet zijn slachtoffers geloven dat hij een zeer nauwe band had met voormalig aartsbisschop Léonard. Hij beloofde zijn slachtoffers woekerwinsten op investeringen en maakte daarbij gebruik van een piramidesysteem om telkens nieuwe slachtoffers te maken.