Belgische keukenhulp wint 5,6 miljoen euro met EuroMillions

Meulebeke West-Vla­ming wint 2,3 miljoen euro met EuroMilli­ons bij dagbladhan­del Scribo in Meulebeke: “Mijn familie mag delen in de vreugde”

18 januari Een West-Vlaming heeft in dagbladhandel Scribo in Meulebeke het groot lot gewonnen en is nu 2,3 miljoen euro rijker. Het is de tweede Belgische EuroMillions-winnaar in enkele dagen. Wie de winnaar is, wordt angstvallig geheim gehouden, al weten we wel dat hij het geld met familie zal delen.