Belgisch Kampioenschap Beachvolleybal strijkt neer in hartje Brussel

“De Stad Brussel is fier dat we het evenement in onze straten mogen ontvangen”, zegt schepen van Sport Benoit Hellings (Ecolo). “’Urban Sports’,zoals beachvolleybal, worden de laatste jaren steeds populairder. Dit evenement is dan ook de ideale manier voor de Brusselaars en bezoekers om een nieuwe sport te ontdekken van het hoogste niveau.”

De voorrondes worden gespeeld aan het Debrouckèreplein. “Donderdag starten de jongere teams, de U14, U16 en U18”, zegt Geert De Dobbeleer, Algemeen Directeur van Volley Vlaanderen. “Vrijdagnamiddag treden de masters aan, 24 mannen en 16 vrouwen. De finale zal plaatsvinden zondag 14 augustus, op het iconische Muntplein.” Met de finale wordt ook ‘Hello Summer’ afgesloten, de zomerprogrammatie van de Stad Brussel.

Zandveld

Volledig scherm Annelore Bex tijdens de BK-manche in Gent. © Geert De Rycke

De regels van Beachvolleybal komen overeen met de klassieke versie, mits enkele verschillen. “We spelen in teams van twee personen, op een zandveld dat een meter korter is dan een traditioneel volleybalveld”, legt Annelore Bex uit. Zij zal dit weekend aantreden met haar medespeelster Jade van Deun. “We spelen ook buiten, wat een stuk aangenamer is bij mooi weer. Het spelen in duo zorgt ervoor dat je nauwer moet samenwerken met je partner, en het zand maakt de sport heel intensief.”

“De locatie is heel mooi”, gaat ze verder. “Ik ben er nog niet zelf geweest, maar op foto’s zien de velden er heel keurig aangelegd uit.” Of ze zichzelf ziet winnen? “Dat denk ik niet, daarvoor heb ik nog wat te weinig ervaring. Maar we hopen toch zondag te halen, al wordt het sowieso een leuke ervaring. Beachvolleybal is een prachtige sport met veel actie. Zeker een bezoekje waard dus”, besluit ze.

