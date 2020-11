België moet Iraanse ‘stralingsstudent’ die als terrorist werd gezien schadevergoeding betalen: “Veel langer dan nodig onder schot gehouden.”

Brussel Meer fietsonge­val­len in Brussel in 2020

15:20 Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal fietsongevallen in Brussel met 16 procent gestegen: van 748 naar 870. Dankzij de coronabeperkingen is het aantal verkeersdoden in ons land wel gedaald met 16 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Dat blijkt uit de veiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias.