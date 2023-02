Bekende Syriëstrijdster opnieuw voor rechter: “In een schriftje had ze een eed van trouw aan de leider van IS geschreven”

Futsal eerste nationale RSCA Futsal met één voet in bekerfina­le na overtuigen­de winst in Charleroi

Anderlecht heeft in de heenwedstrijd van de beker van België goede zaken gedaan. De ploeg won met 0-3 in Charleroi, zodat de terugwedstrijd over veertien dagen met vertrouwen tegemoet kan gekeken worden. Paars-wit speelde een goede eerste helft en een verstandige tweede helft. Het resultaat was een verdiende overwinning.

9 februari