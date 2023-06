Bekende namen brengen dit weekend hommage aan Arno

Brussel noemt straat naar vermoorde prostituee Eunice (23): “Nog steeds zijn vrouwen slachtof­fer van geweld”

Vrijdag huldigde Stad Brussel de Eunice Osayandestraat in, genoemd naar de prostituee die in 2018 om het leven gebracht werd en slachtoffer was van mensenhandel en seksueel geweld. Haar collega Marie – die zelf 32 jaar werkzaam was als prostituee in de Noordwijk – kan het vijf jaar later nog steeds niet vatten. “De beelden die we zien kregen van het lichaam, waren vreselijk. Ze verdiende het niet om zo’n zinloze dood te sterven.”