Bejaarde vrouw levensgevaarlijk gewond na brand in Sint-Gillis

Schaarbeek Verdachte van gewelddadi­ge inbraak in Schaarbeek­se juweliers­zaak ontsnapt

Samir Z., die op 19 juni in Schaarbeek opgepakt was na een gewelddadige inbraak in een juwelierszaak, is kort na zijn aanhouding door de onderzoeksrechter kunnen ontsnappen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Initieel kon de man ingerekend worden door tussenkomst van de buren.

29 juni