"Begonnen in de kelder van mijn grootmoeder": Laurent Gerbaud bekroond tot Brussels chocolatier van het jaar

Brussel Brusselse N-VA vraagt actie van minister-president Vervoort om tijdelijk prostitu­tie­ver­bod waar te maken

18:52 Dat de Raad van State het prostitutieverbod in de hoofdstad nietig verklaarde, vindt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) onbegrijpelijk. Hij vond maandag in de Brusselse gemeenteraad een medestander in N-VA’er Mathias Vanden Borre, die in de richting van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) kijkt om het prostitutieverbod in de hoofdstad alsnog werkelijkheid te maken.