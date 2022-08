Begijnhof Anderlecht opent in september terug de deuren

AnderlechtIn het najaar stelt het kleinste begijnhof van het land uitzonderlijk haar deuren open voor bezoekers. Iedere eerste zondag van de maand, en tijdens bepaalde themadagen, is het mogelijk om een kijkje te nemen in het Begijnhof van Anderlecht.

Het Begijnhof in Anderlecht vormt samen met het Erasmushuis en de Sint-Pieter-en-Sint-Guidokerk een historisch gebouwencomplex in het stadscentrum van Anderlecht. Het oudste deel van het gebouw, dat als historisch monument is geklasseerd, dateert uit de 15e eeuw en bestaat uit twee vleugels omgeven door een ommuurde tuin met waterput. In 2010 startte de eerste fase van de restauratiewerken.

In het najaar is het terug mogelijk om een bezoekje te brengen aan het volledig gerestaureerde begijnhof. “De heropeningsperiode zal gepaard gaan met activiteiten die betrekking hebben op de gebouwen en op de geschiedenis van de begijnen, zoals rondleidingen, performances door beeldende kunstenaars, concerten, voordrachten rond de begijnen en verschillende facetten van de begijnenbeweging”, legt Zahava Seewald uit, directrice van de gemeentelijke musea in Anderlecht.

De tweede fase van de heropening staat gepland in de herfst van 2023, met de komst van een nieuw, modern museum. “Dat richt zich vooral tot een niet-gespecialiseerd publiek, zoals kinderen en toeristen”, verduidelijkt Seewald. “We wilden een dynamisch en interactief aanbod ontwikkelen dat verschilt van het Erasmushuis. In het nieuwe museum wordt recent onderzoek in de kijker gezet dat meer inzicht biedt in de geschiedenis, archieven en collecties van het begijnhof.”

Volledig scherm © Jonathan Ortegat

