Beerschot-aanhang over de schreef in Brussel, CEO Pro League reageert: “Oliedom”

“We are Beerschot, we do what we want”, klinkt het bij vrijwel elke match van de Antwerpse voetbalclub K. Beerschot V.A. Dat een deel van de supporters dit ook menen, bleek zaterdagavond opnieuw in het Edmond Machtensstadion van RWDM. Meermaals liet dat deel van de aanhang zich racistisch uit tegenover de Molenbeek-aanhang. “Vak vol makakken, het is een vak vol makakken”, klonk het uit het bezoekersvak. Al snel regende het verontwaardigde reacties op sociale media.

Staartje

“Joden aan het gas”

Het is lang niet de eerste keer dat de Antwerpse voetbalclub in opspraak komt door het gedrag van hun supporters. Bovendien lijkt Brussel en Beerschot geen al te goed huwelijk. Vorig seizoen kwam het in de uitmatch tegen Union in het Dudenpark tot onlusten. Op het einde van de match op Union gooiden de supporters enkele vuurpijlen op het veld. Vervolgens klommen enkele heethoofden over de balustrade om te gaan knokken met de Union-aanhang. Het leverde Beerschot toen een forfaitnederlaag op. Het was een triest slotstuk van een rampzalig seizoen voor de Antwerpse club. Op 27 december van vorig jaar kwam de Beerschot-aanhang opnieuw negatief in het nieuws, deze keer bij een nederlaag tegen Anderlecht. Ook toen gingen ze verbaal over de schreef, ook al was er geen publiek toegelaten door de coronacrisis. Aan een café op het Kiel is op beelden te horen hoe het ene aanstootgevende liedje het anderen opvolgde, gericht tegen Anderlecht en/of aartsrivaal Antwerp. Van “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas!” over “die Joden branden het best”, tot zelfs de nazistische slogan “Sieg Heil!” De Antwerpse politie stelde een proces-verbaal op voor aanzet tot discriminatie, haat of geweld tot een groep of een gemeenschap en maakte de zaak over aan het parket.