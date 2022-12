Beelden van politiegeweld na Marokko-Frankrijk circuleren op sociale media: “Aanleiding van vechtpartij nog onduidelijk”

Op de beelden is te zien hoe een agent uithaalt naar een man, die vervolgens roerloos op de grond blijft liggen. Daarna lijken de agenten door te lopen, hoewel de politie verplicht is om mensen in nood bij te staan tot de hulpdiensten ter plaatse zijn. Omdat de video erg kort is, is het niet duidelijk of dat hier het geval was. De beelden werden vorige week door een ooggetuige gemaakt in Sint-Joost-ten-Node. “De feiten hebben zich voorgedaan op het grondgebied van de politiezone Brussel-Noord, tijdens de nacht van 14 op 15 december”, bevestigt het parket. “De precieze aanleiding voor de vechtpartij is voorlopig onduidelijk.” Olivier Slosse, de korpschef van Brussel-Noord, stelt dat het parket meteen verwittigd werd en dat er een informatieonderzoek werd opgestart.