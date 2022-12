Beelden tonen hoe 11-jarige die politiepatrouille aanviel met mes wordt opgepakt in Schaarbeek

Zondagavond werd een agent van de politiezone Brussel Noord aangevallen met een mes. Agenten stootten omstreeks 23.30 uur in de Noordwijk op een jongen die weggelopen was van huis. De minderjarige dader, een jongen van elf, deelde twee vuistslagen uit aan de agent en had een gesloten plooimes in de hand. Niemand raakte hierbij gewond, ook omdat het wapen gesloten was. De jongen werd daarna vrijgelaten door het parket.