Beelden tonen brandende auto in Annie Cordy-tunnel: “De rook was versmachtend”

Een getuige die vlak achter het voertuig reed dat vuur vatte, beschrijft hoe de brand zich in een mum van tijd uitbreidde. “Het begon met een paar kleine vlammen, die enkele passanten probeerden te doven met brandblussers. Al gauw ontaardden de vlammen in een grote brand. Er was veel rook in de tunnel, we zagen niets meer. De rook was versmachtend, en er was een geur van verband plastic”, vertelt hij. “We konden niet meer achteruit, dus ik ben samen met enkele automobilisten achter mij door de donkere tunnel naar buiten gereden.” De getuige meldt ook dat de sirenes in de tunnel afgingen, en het ventilatiesysteem op volle toeren draaide.