Balkan Trafik strijkt neer in Brussel met de Oekraïense Yuriy Gurzhy (47) op de affiche: “Bevriende collega-muzikanten hebben de wapens moeten opnemen”

Basketbal BNXT League Anthony Chada wil sterke reeks van Phoenix Brussels verleng­stuk geven tegen Aris Leeuwarden

Phoenix Brussels neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen Aris Leeuwarden. Het belooft een pittig duel te worden, want de Friezen staan op de tweede plaats in de Elite Silver van de BNXT League. Bovendien is Leeuwarden de enige ploeg uit Nederland die hoger geklasseerd staat dan de Brusselaars. Anderzijds is Phoenix aan een sterke remonte bezig.

20 april