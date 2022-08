Balie Brussel helpt jongeren met migratieachtergrond aan rechtenstudie

“Ofschoon 62% van de Brusselse inwoners minstens één ouder heeft die in het buitenland is geboren, is die diversiteit niet terug te vinden binnen de advocatuur. Zeker niet bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Brusselse Balie, die nochtans een weerspiegeling zou moeten zijn van de sociologische samenstelling van de maatschappij”, klinkt het bij de Brusselse Balie.