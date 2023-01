Bakker Luc is terug met stuntactie voor Driekoningen: “In vier taarten zit gouden munt ter waarde van 500 euro verstopt”

“De munten hebben we volledig zelf ontworpen, met de naam van de bakkerij erin gegraveerd”, zegt bakker Luc trots. “We hebben er vier laten maken en zullen ze elk in een taart verstoppen.” Zondagmiddag is het nog rustig in de bakkerij aan de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis, maar morgen begint Luc De Weerdt aan de voorbereidingen voor Driekoningen. “Maar liefst 3.000 taarten zullen we bakken. Die vliegen sowieso de deur uit, want jaar na jaar is de actie een groot succes." Luc is al dertig jaar bakker in de Brusselse gemeente Sint-Gillis en bakt nog elke dag met evenveel passie.