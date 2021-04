Autoriteiten waarschuwen nog één keer: “Kom niet naar La Boum 2"

Brussel Hof van beroep doet nog geen uitspraak over wettelijke basis coronamaat­re­ge­len, partijen pleiten opnieuw op 18 mei

28 april Het Brusselse hof van beroep heeft nog geen uitspraak gedaan over de wettigheid van de coronamaatregelen. Op 18 mei moeten de partijen pleiten over de vernieuwde coronamaatregelen. Vorige maand oordeelde een Brusselse kortgedingrechter dat er geen voldoende wettelijke basis is voor die maatregelen. Vanaf vrijdag beginnen dwangsommen te lopen. Intussen is er wel een ontwerp van pandemiewet ingediend in het parlement.