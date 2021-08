Automobilist rijdt zich vast op tramsporen

Brussel MR en CD&V vragen spoedzit­ting Commissie Gezondheid na tegenval­len­de vaccinatie­cij­fers

16 augustus Terwijl in Vlaanderen 83 procent van de volwassen bevolking al volledig gevaccineerd is, doet Brussel het met slechts 57 procent een pak slechter. En dat is niet naar de zin van MR en CD&V. Beide partijen vragen een spoedzitting van de Commissie Gezondheid in het Brussels parlement “om te vermijden dat we driedubbel afgestraft worden”. Ook N-VA vraagt actie.