Automobilist maait meisje van oversteekplaats in Anderlecht en pleegt vluchtmisdrijf: 14-jarige in ziekenhuis

“Een buschauffeur stopte zaterdagmiddag rond 13.15 uur in de Birminghamstraat in Anderlecht omdat een meisje aanstalten maakte om over te steken op de voetgangersoversteekplaats”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerder van politiezone Brussel-Zuid. “Toen het meisje de straat overstak, stak een Mustang met Duitse nummerplaten de bus voorbij om vervolgens het meisje aan te rijden. Het slachtoffer kwam daardoor hard op de grond terecht. Ze kreeg de eerste zorgen toegediend door verplegers die getuige waren van het ongeval. Haar leven was niet in gevaar. De bestuurder van de Mustang pleegde vluchtmisdrijf. Zijn wagen werd later teruggevonden en werd in beslag genomen voor verder onderzoek.”