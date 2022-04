Automobilist knalt tegen geparkeerde minibus: man in kritieke toestand afgevoerd

Jette Schrijnwer­ke­rij in Jette uitgebrand: vier bewoners van aanpalend flatgebouw bevangen door rook

In de Brusselse gemeente Jette is woensdagavond een schrijnwerkerij uitgebrand. Vier bewoners van een aanpalend flatgebouw ademden rook in omdat de deur van het atelier waarin de brand woedde open was blijven staan.

