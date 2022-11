Automobilist filmt zelf hoe hij met 215 km per uur door Brusselse tunnel raast: politie kan weinig doen

Basketbal BNXT-League Zwaar gehavend Brussels ondergaat in Leuven de wet van de sterkste, Jonathan Tabu zwaait af

Vooraf wist men bij Brussels dat het duel in Leuven belangrijk was met het oog op deelname aan de Elite Gold. De ploeg miste enkele belangrijke spelers en kon enkel in de eerste helft echt wedijveren met de thuisploeg. Door de 69-53-nederlaag in de Sportoase blijven de Brusselaars voorlopig wel hangen op de laatste plaats in de BNXT-League.

11:43