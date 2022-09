Autoinbreker slaat opnieuw toe in zelfde wijk

Dinsdagnacht werd de politie opgebeld door een buurtbewoner van het Maria-Louizasquare die lawaai had gehoord en had gezien hoe een man inbrak in een voertuig. De getuige kon een goede persoonsbeschrijving geven, en dankzij die beschrijving kon een patrouille snel een verdachte inrekenen die bloedsporen en glasscherven op de handen had, en in het bezit bleek van een gestolen jas en een mes. De man had enkele weken voordien ook al een auto-inbraak gepleegd in dezelfde wijk. In de directe omgeving van de opengebroken wagen werden uiteindelijk nog drie andere wagens aangetroffen die eveneens inbraaksporen vertoonden. De verdachte kreeg na verhoor een rechtstreekse dagvaarding.