Autodieven gebruiken toestel om vergrendeling wagens te verstoren: twee verdachten gevat

Het was de Trekkersbrigade van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, die gespecialiseerd is in het opsporen en volgen van gauwdieven, die de twee autodieven kon oppakken. De agenten waren even voordien geïnformeerd door een getuige van de diefstal. Die had gezien hoe het slachtoffer zijn wagen geparkeerd had op het plein om vervolgens een handelszaak binnen te wandelen. Het slachtoffer dacht dat hij zijn wagen vergrendeld had, maar wat hij niet wist was dat de twee dieven gebruik maakten van een stoorzender om het signaal van de vergrendeling te blokkeren. Zo slaagden ze erin om de wagen te openen en geld uit de portefeuille van het slachtoffer te halen. Nadien sloegen ze op de vlucht.