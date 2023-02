Autobestuurder zwaargewond bij verkeersongeval

Halle Halle en Groep Intro organise­ren opnieuw Valentijns­bal

De stad Halle en Groep Intro organiseren op vrijdagavond 10 februari opnieuw het Valentijnsbal voor mensen met en zonder een beperking. Discobar Explosion zorgt dit jaar voor de muziek. Iedereen is meer dan welkom die avond van 18 uur tot middernacht in de Don Boscozaal langs de Alsembergsesteenweg 130 in Buizingen. Vooraf inschrijven is niet nodig.

3 februari