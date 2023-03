Auto brandt uit in Schaarbeek, geen gewonden

Opnieuw pand gekraakt in Brussel: 70-tal asielzoe­kers in toekomstig crisiscen­trum, hulporgani­sa­ties mogen naar binnen

Een 70-tal asielzoekers is zondagnamiddag ingetrokken in de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum nabij het Brusselse Noordstation. Het gaat om de mensen die vrijdag werden weggestuurd uit de leegstaande gebouwen op de Havenlaan. “De opvangcrisis is ook een nationale crisis”, klinkt het ter plaatse. “We hopen dat de overheid eindelijk de ernst inziet van de problematiek, en een permanente oplossing voorziet." Intussen zijn ook hulporganisaties aangekomen. Zij brengen de asielzoekers voedsel en matrassen.