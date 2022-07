Attracties Zuidfoor mogen later openen door hitte

Sint-Jans-Molenbeek Buurtbe­woon­sters eisen onveilig park terug op met aerobics: “Enge plaats kan ook happy space worden”

Na de brutale verkrachting van een studente in het park L28, vonden buurtbewoonsters dat het tijd werd om het park terug te claimen. Daarom organiseerden ze zaterdag ‘Aerobics with the chicks’.

17 juli