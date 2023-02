Atomium gaat volledig digitaal in 2023 met nieuwe expo

voetbal challenger pro league Waarom Niklo Dailly RWDM verkiest boven buiten­lands avontuur: “Met mijn aanvallen­de kwalitei­ten club van mijn hart meehelpen aan titel”

Al verschillende jaren wordt Niklo Dailly tijdens de zomer- of wintermercato aan RWDM gelinkt, maar er was wel altijd een reden waarom het niet zover is gekomen. Tot nu dus. De zoon van voorzitter Thierry Dailly vindt het moment nu wel rijp om voor de Brusselse club te kiezen, waar hij sinds de start van de voorbereiding in januari zijn conditie onderhoudt.

2 februari