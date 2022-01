Atheneum Koekelberg switcht vanaf volgende week volledig naar afstandsonderwijs: “Jongere leerlingen raken de weg kwijt”

Brussel/Rand Van mode tot musical: op deze verrassen­de zomerkam­pen in Brussel, de Rand en het Pajotten­land amuseren kinderen zich rot

Kinderen die deze zomer iets om handen willen hebben, moeten stilaan beslissen aan welke kampen ze in juli en augustus willen deelnemen. Heel wat organisatoren hebben de inschrijvingen nu al geopend of zijn dat heel binnenkort van plan. Wij geven je kroost alvast wat inspiratie met enkele toffe kampen in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Zo kan je een hotel runnen in Vilvoorde, met Lego spelen in Asse of paardrijden in Tollembeek. En goed nieuws: er zijn nog plaatsen vrij!

13 januari