Atheneum Koekelberg switcht deels naar afstandsonderwijs: “Jongere leerlingen raken de weg kwijt”

KoekelbergAmper een week na de heropening van de scholen zitten verschillende directeurs al met de handen in het haar. In Koekelberg draait het Atheneum Unesco sinds maandag deeltijds op afstandsonderwijs, vanaf volgende week zit 50 procent van de hele school thuis. “Dit houden we geen zes maanden vol.”

Tot 200 leerlingen die op hetzelfde moment in de studiezaal moesten passen, tussen tien en veertien afwezige leraren op een team van 68 leraren en tot 120 leerlingen die thuiszaten: de eerste week na de uitgebreide kerstvakantie verliep op z'n zachtst gezegd anders dan verhoopt op de middelbare Unescoschool in Koekelberg. “Op sommige momenten hadden tien tot twaalf klassen tegelijkertijd studie terwijl er plaats is voor ongeveer 120 leerlingen. In dat scenario moeten sommige klassen naar buiten”, vertelt directeur Pieter Buggenhout.

Sinds maandag is de secundaire school van het Gemeenschapsonderwijs daarom overgeschakeld op gedeeltelijk afstandsonderwijs in de tweede en derde graad. “Ongeveer 400 van onze 650 leerlingen volgen 50 procent afstandsonderwijs. Eén op de zes leerlingen was vorige week op een bepaald moment afwezig; we konden dus niet anders. Qua besmettingen valt het mee, het zijn vooral leerlingen die in quarantaine zitten.” Vanaf volgende week volgt zit vijftig procent van de school thuis.

Buggenhout maakt zich vooral zorgen over de leerachterstand bij jongere leerlingen. “Leraren weten intussen wel wat werkt en minder goed werkt op het vlak van afstandsonderwijs, maar de verschillen in de receptie bij leerlingen onderling zijn groot. In de derde graad kunnen leerlingen beter hun plan trekken, ze stellen vragen en weten wat er van hen verwacht wordt. Maar jongere leerlingen raken de weg kwijt. Er komt niet alleen minder leerstof aan bod, de leerstof wordt ook trager verwerkt.”

Korte vervangingen

Het lerarentekort valt al bij al goed mee op het Koninklijk Atheneum, maar korte vervangingen raken maar niet ingevuld. “Mijn vacatures zijn ingevuld, maar je vindt niemand die een lesopdracht van één of twee maanden wil opnemen. Dan moet je werken met leraren die moeten inspringen en extra uren moeten opnemen. Dit houden we geen zes maanden vol.”

Buggenhout ziet in zij-instromers een oplossing op lange termijn. Oplossingen voor lerarenuitval op korte termijn vindt hij niet. “Het komt er ook op aan om ons beroep te promoten. Leerlingen zaken bijbrengen, begeleiden, vormen, zien hoe ze opgroeien: dat is iets heel moois. Moest ik tijd hebben, zou ik zo opnieuw voor de klas gaan staan.”

