Artiest verspreidt oude foto’s in Brusselse metro

Etterbeek/Oostende Archeolo­gen VUB bestuderen toekomst en verleden van Belgische kustlijn

Archeologen van de Vrije Universiteit Brussel gaan de volgende vier jaar, samen met een multidisciplinair team van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de KULeuven en Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), het kustlandschap in en rond Oostende bestuderen. Het onderzoek is niet enkel van archeologisch belang, maar kan uitmonden in een reeks aanbevelingen over de toekomst van onze kustlijn in een veranderend klimaat.

11:20