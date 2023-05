Art nouveauparel Hotel van Eetvelde stelt deuren open voor bezoekers na koepelrenovatie

REPORTAGE. Dit is hoe iconisch café Monk zijn allerlaat­ste avond beleefde: “Wij werden hier verliefd en nu staat onze dochter achter de bar”

Het was allesbehalve een trieste bedoening, zaterdagavond in café Monk — ook al was er in se weinig reden om te vieren. Het huurcontract van uitbater Filip Jans werd stopgezet en dus gingen de deuren van het legendarische pand voor een laatste keer open. En dat betekende: een stampvolle dansvloer, tientallen tooghangers en liters drank. Herbeleef hier hoe honderden feestvierders het café nog één keer op stelten zetten.