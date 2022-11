Ars Musica verkent relatie tussen hedendaagse muziek en wetenschap

De titel BIG SCIENCE is een hommage aan het cult-album van Laurie Anderson dat inmiddels 40 jaar geleden werd uitgebracht. “Het avantgardistische experiment van BIG SCIENCE is ook vandaag nog even visionair,” vindt Bruno Letort, artistiek directeur van Ars Musica. Laurie Anderson is dit jaar dan ook eregast van het festival. De componiste, beeldend kunstenaar en dichteres tekent voor twee concerten, een kunstinstallatie en de vertoning van twee films in Bozar.

Daarnaast is er ook een filmconcert in Bozar van Metropolis Rebooted, en de verwijzingen naar wetenschap duiken ook op in ‘Einstein on the Beach van Philipp Glass, in ‘On Mars’ van Brian Eno en tijdens het concert van David Krakauer en Kathleen Tagg.

Ook filmkunst neem een prominente plaats in deze editie. Zo worden tijdens ‘Fiction Science’, een avond gewijd aan sci-fi films, de klassiekers ‘Planet of the Apes’, ‘Encounter of the Third Kind’ en ‘2001. A Space Odyssey’ vertoond in Bozar. Ook literatuur komt aan bod in het werk ‘Migrants’ van Georges Aperghis. Tot slot rest nog de tweede editie van het Bal contemporain dat werkt rond de vraag: “hoe kan men op hedendaagse muziek dansen?” Het bal, dat in 2019 een groot succes was, zal doorgaan in het Maison du Peuple in Sint-Gillis.