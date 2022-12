Arbeidsrechtbank: “Uber-chauffeur is zelfstandige”

De CAR is een administratief orgaan, dat deel uitmaakt van de FOD Sociale Zekerheid, en tot taak heeft beslissingen te nemen over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Zij beoordeelt dus of iemand werknemer of zelfstandige is.

De betrokken Uber-chauffeur was in juli 2020 naar de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie (CAR) gestapt en had aangevoerd dat hij geen zelfstandige was, maar een werknemer, omdat Uber zijn arbeidsvoorwaarden zou bepalen. De CAR had geoordeeld dat er een duidelijke relatie van ondergeschiktheid was tussen de chauffeur en Uber, en dat de man dus een werknemer was. Maar Uber was tegen die beslissing in beroep gegaan bij de arbeidsrechtbank. “De rechtbank vernietigt de beslissing van de CAR van 2020,” zegt Martin Willems van ACV-CSC United Freelancers, “en beschouwt dat de aard van de arbeidsrelatie tussen deze chauffeur en UBER niet geherkwalificeerd moet worden, volgens hem gaat het wel over een ‘zelfstandige’ arbeidsrelatie.”

Tegenstrijdig

De vakbond verbaast zich erover dat de beslissingen, zowel in België als in vergelijking met onze buurlanden, zo tegenstrijdig zijn. “Dat toont aan dat onze wetgeving allesbehalve duidelijk is”, klinkt het. “Gelukkig genoeg treedt een nieuwe wet over platformeconomie in voege vanaf 1 januari 2023. Die moet de zaak verduidelijken en voorziet in een vermoeden van werknemerschap dat, in toepassing van de criteria, ook op de Uber-chauffeurs van toepassing zal moeten zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.