Arbeider sterft na val van tientallen meters op werf Sheratonhotel

brussel Zowat vijfdui­zend mensen komen in Brussel op straat om steun te betuigen aan Oekraïne

Aan het Noordstation in Brussel kwamen zondag omstreeks 13 uur zo’n tweeduizend mensen samen om hun steun aan Oekraïne te betuigen. Ze trokken in stoet langs de kleine ring richting het Jean Reyplein, in de Europese wijk. Uiteindelijk kwamen ze daar met 5.000 deelnemers aan. Alles verliep rustig.

6 maart