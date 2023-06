Appartementsblok in mum van tijd in lichterlaaie: veertigtal mensen opgevangen door gemeente

Verschrikkelijk

“Het was verschrikkelijk, een hele kolom van het gebouw stond in brand”, vertelt Chantal, die op de negende verdieping woont. “Toen ik iets verdacht begon te ruiken, ben ik gaan kijken op de gang”, vult een andere bewoner aan. “Die was volledig gevuld met rook. Ik heb meteen de deur gesloten, een natte handdoek genomen, en me verschanst op het terras tot de hulpdiensten ons kwamen halen. Via een andere trap konden we dankzij de hulp van de brandweer het gebouw verlaten. De nooddeur opende wel naar binnen toe, terwijl dat eigenlijk langs de andere kant zou moeten zijn. Ook de brandblusser werkte niet.” “We hopen dan ook dat daar verandering in zal komen”, zeg Chantal. “Momenteel moeten we nog even wachten of we vanavond nog naar huis kunnen keren. We worden wel goed opgevangen.”