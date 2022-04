Appartement onbewoonbaar na brand in Elsene

Het ging om een flatgebouw van vijf verdiepingen dat onderverdeeld was in verschillende duplexappartementen. In een van die appartementen was omstreeks 16.45 uur brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de achterzijde van het gebouw. De brandweer ging het vuur eerst te lijf via de buitenzijde van het gebouw, onder meer omdat de binnenzijde moeilijk bereikbaar was.